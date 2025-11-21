SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittag verlustreich

Aktie im Fokus

Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die SCHOTT Pharma-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 18,18 EUR ab.

Das Papier von SCHOTT Pharma befand sich um 11:35 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 18,18 EUR ab. Bei 17,96 EUR markierte die SCHOTT Pharma-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 18,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.654 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.06.2025 bei 30,25 EUR. Der aktuelle Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie ist somit 66,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 1,54 Prozent würde die SCHOTT Pharma-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten SCHOTT Pharma-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,160 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,158 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 28,92 EUR für die SCHOTT Pharma-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SCHOTT Pharma am 12.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,31 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 256,46 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SCHOTT Pharma 253,59 Mio. EUR umgesetzt.

Die SCHOTT Pharma-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.12.2025 erwartet. Am 10.12.2026 wird SCHOTT Pharma schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,00 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SCHOTT Pharma-Aktie

