SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma gewinnt am Donnerstagnachmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von SCHOTT Pharma. Zuletzt sprang die SCHOTT Pharma-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 18,30 EUR zu.

Die SCHOTT Pharma-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 18,30 EUR. In der Spitze legte die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 18,92 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 18,92 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 52.574 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.06.2025 bei 30,25 EUR. Derzeit notiert die SCHOTT Pharma-Aktie damit 39,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,90 EUR am 10.11.2025. Derzeit notiert die SCHOTT Pharma-Aktie damit 2,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

SCHOTT Pharma-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,160 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,159 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SCHOTT Pharma-Aktie bei 28,92 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte SCHOTT Pharma am 12.08.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,31 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 256,46 Mio. EUR gegenüber 253,59 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 11.12.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von SCHOTT Pharma veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der SCHOTT Pharma-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 10.12.2026.

Experten gehen davon aus, dass SCHOTT Pharma im Jahr 2025 1,01 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

