SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Freitagvormittag mit roter Tendenz

Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SCHOTT Pharma-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 18,18 EUR.

Die SCHOTT Pharma-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 18,18 EUR abwärts. In der Spitze fiel die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 18,00 EUR. Bei 18,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten SCHOTT Pharma-Aktien beläuft sich auf 433 Stück.

Bei 30,25 EUR erreichte der Titel am 12.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SCHOTT Pharma-Aktie derzeit noch 66,39 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,90 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass SCHOTT Pharma-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,158 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SCHOTT Pharma 0,160 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der SCHOTT Pharma-Aktie wird bei 28,92 EUR angegeben.

Am 12.08.2025 äußerte sich SCHOTT Pharma zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,31 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,13 Prozent auf 256,46 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 253,59 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.12.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 10.12.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von SCHOTT Pharma.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem SCHOTT Pharma-Gewinn in Höhe von 1,00 EUR je Aktie aus.

