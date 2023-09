Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones schlussendlich in der Verlustzone

Dow Jones aktuell

Der Dow Jones schloss den Mittwochshandel stabil ab.

Werte in diesem Artikel

Der Dow Jones tendierte im NYSE-Handel schlussendlich um 0,20 Prozent schwächer bei 33.550,27 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 10,436 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,725 Prozent höher bei 33.862,68 Punkten, nach 33.618,88 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 33.306,30 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 33.731,65 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 1,05 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, wurde der Dow Jones mit 34.346,90 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 27.06.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 33.926,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.09.2022, wies der Dow Jones einen Wert von 29.134,99 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2023 gewann der Index bereits um 1,25 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 35.679,13 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 31.429,82 Punkten verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Intel (+ 2,31 Prozent auf 34,61 USD), Chevron (+ 1,93 Prozent auf 171,04 USD), Caterpillar (+ 1,18 Prozent auf 272,71 USD), Dow (+ 1,03 Prozent auf 51,00 USD) und Cisco (+ 0,93 Prozent auf 53,20 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Verizon (-1,79 Prozent auf 32,40 USD), McDonalds (-1,52 Prozent auf 263,64 USD), Merck (-1,38 Prozent auf 103,94 USD), Procter Gamble (-1,33 Prozent auf 147,34 USD) und Johnson Johnson (-1,20 Prozent auf 157,11 USD) unter Druck.

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 17.500.215 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 2,604 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

In diesem Jahr hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Mit 7,14 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net