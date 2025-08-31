Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag in Grün

Scout24 im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Scout24 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 111,00 EUR.

Um 11:42 Uhr ging es für das Scout24-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 111,00 EUR. Die Scout24-Aktie legte bis auf 111,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 111,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 5.111 Stück.

Am 24.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 122,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 10,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 68,55 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 38,24 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,32 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,49 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 117,63 EUR.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,27 EUR je Scout24-Aktie belaufen.

