Scout24 Aktie News: Scout24 verliert am Nachmittag

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Scout24-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 105,20 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Scout24-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 105,20 EUR. Das Tagestief markierte die Scout24-Aktie bei 105,10 EUR. Bei 105,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 48.372 Aktien.

Am 24.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 122,80 EUR. 16,73 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 76,75 EUR ab. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 37,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Scout24-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,48 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 117,45 EUR.

Scout24 gewährte am 25.03.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,73 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 91,20 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 91,20 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,26 EUR je Aktie.

