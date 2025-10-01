Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittwochmittag mit roter Tendenz

Blick auf Scout24-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Scout24. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 106,00 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die Scout24-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 106,00 EUR ab. Die Scout24-Aktie sank bis auf 105,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 105,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.792 Scout24-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 122,80 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 15,85 Prozent wieder erreichen. Am 18.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 76,75 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,59 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,48 EUR, nach 1,32 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 117,45 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Am 25.03.2021 lud Scout24 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,73 EUR je Aktie verdient. Mit einem Umsatz von 91,20 Mio. EUR, gegenüber 91,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Scout24 dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 3,26 EUR im Jahr 2025 aus.

