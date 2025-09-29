Scout24 Aktie News: Scout24 gewinnt am Dienstagmittag

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Scout24. Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 104,70 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 0,3 Prozent auf 104,70 EUR. Im Tageshoch stieg die Scout24-Aktie bis auf 105,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 104,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 13.850 Stück.

Bei 122,80 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,29 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 76,75 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.10.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,48 EUR. Im Vorjahr hatte Scout24 1,32 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 117,45 EUR.

Am 25.03.2021 hat Scout24 die Kennzahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Scout24 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 91,20 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 30.10.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,26 EUR je Scout24-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Investment-Tipp: So bewertet Berenberg die Scout24-Aktie

DAX 40-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 5 Jahren eingebracht

Aktien von Porsche AG und Sartorius raus: So sieht der DAX seit heute aus - Aktien von Scout24 und GEA gesucht