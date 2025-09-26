Scout24 Aktie News: Scout24 macht am Montagmittag Boden gut

Kurs der Scout24

Die Aktie von Scout24 zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 104,60 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Scout24-Papiere um 11:47 Uhr 1,2 Prozent. Die Scout24-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 104,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 104,00 EUR. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.811 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 122,80 EUR. Mit einem Zuwachs von 17,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.10.2024 bei 76,75 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 26,63 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Scout24-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,32 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,48 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Scout24-Aktie bei 117,45 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 25.03.2021. Das EPS lag bei 0,73 EUR. Im letzten Jahr hatte Scout24 einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Scout24 mit einem Umsatz von insgesamt 91,20 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 3,26 EUR im Jahr 2025 aus.

