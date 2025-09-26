DAX23.794 +0,2%ESt505.515 +0,3%Top 10 Crypto15,52 +1,3%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.628 -0,2%Euro1,1722 +0,3%Öl69,30 -0,7%Gold3.816 +1,4%
Aktienkurs im Fokus

Scout24 Aktie News: Scout24 zeigt sich am Vormittag fester

29.09.25 09:29 Uhr
Scout24 Aktie News: Scout24 zeigt sich am Vormittag fester

Die Aktie von Scout24 zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Scout24-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 104,20 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
104,30 EUR 0,60 EUR 0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Scout24-Papiere um 09:04 Uhr 0,8 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Scout24-Aktie sogar auf 104,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 104,00 EUR. Bisher wurden heute 3.138 Scout24-Aktien gehandelt.

Bei 122,80 EUR markierte der Titel am 24.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,85 Prozent hinzugewinnen. Am 18.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 76,75 EUR. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 35,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,48 EUR, nach 1,32 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 117,45 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 25.03.2021 vor. Es stand ein EPS von 0,73 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,73 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Scout24 am 30.10.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Scout24.

Von Analysten wird erwartet, dass Scout24 im Jahr 2025 3,26 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
08:01Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025Scout24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
22.09.2025Scout24 NeutralUBS AG
19.09.2025Scout24 NeutralUBS AG
