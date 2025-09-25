Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 103,50 EUR ab.

Die Scout24-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 103,50 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Scout24-Aktie bis auf 103,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 104,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.165 Scout24-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 122,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.07.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 76,75 EUR. Dieser Wert wurde am 18.10.2024 erreicht. Mit Abgaben von 25,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Scout24-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,48 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Scout24-Aktie wird bei 117,45 EUR angegeben.

Am 25.03.2021 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2020 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Scout24 ein EPS von 0,73 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 91,20 Mio. EUR gelegen.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Scout24.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,26 EUR je Scout24-Aktie belaufen.

