Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag kaum verändert

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Scout24. Bei der Scout24-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 103,60 EUR.

Mit einem Kurs von 103,60 EUR zeigte sich die Scout24-Aktie im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. Zwischenzeitlich stieg die Scout24-Aktie sogar auf 104,20 EUR. Die Scout24-Aktie sank bis auf 103,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 104,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 40.866 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 122,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 18,53 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 76,75 EUR ab. Abschläge von 25,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Scout24-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,48 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Scout24-Aktie bei 117,45 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 25.03.2021 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,73 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Scout24 am 30.10.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,26 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

