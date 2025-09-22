Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Mittag seitwärts

So entwickelt sich Scout24

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Scout24. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Scout24-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 103,70 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:46 Uhr bei der Scout24-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 103,70 EUR. Die Scout24-Aktie legte bis auf 104,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Der Kurs der Scout24-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 103,10 EUR nach. Bei 104,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 15.443 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 122,80 EUR. Gewinne von 18,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 76,75 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 25,99 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Scout24-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,48 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 117,45 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Scout24 am 25.03.2021 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,73 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,73 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 91,20 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 91,20 Mio. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,26 EUR je Scout24-Aktie.

