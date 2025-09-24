Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag behauptet
Die Aktie von Scout24 zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 103,50 EUR bewegte sich die Scout24-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Werte in diesem Artikel
Mit einem Kurs von 103,50 EUR zeigte sich die Scout24-Aktie im XETRA-Handel um 11:45 Uhr kaum verändert. Kurzfristig markierte die Scout24-Aktie bei 104,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Scout24-Aktie ging bis auf 103,50 EUR. Mit einem Wert von 103,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 16.979 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 24.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 122,80 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,65 Prozent. Bei einem Wert von 76,75 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.10.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Scout24-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,48 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 117,45 EUR an.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Scout24 am 25.03.2021 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 EUR gegenüber 0,73 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Scout24 möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2025 3,26 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie
Investment-Tipp: So bewertet Berenberg die Scout24-Aktie
DAX 40-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 5 Jahren eingebracht
Aktien von Porsche AG und Sartorius raus: So sieht der DAX seit heute aus - Aktien von Scout24 und GEA gesucht
Ausgewählte Hebelprodukte auf Scout24
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Scout24
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Scout24
Nachrichten zu Scout24
Analysen zu Scout24
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.2025
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.2025
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|19.09.2025
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|19.09.2025
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.2025
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.2025
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|08.08.2025
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|19.09.2025
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|19.09.2025
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.2025
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.11.2023
|Scout24 Sell
|UBS AG
|02.11.2023
|Scout24 Sell
|UBS AG
|05.10.2023
|Scout24 Sell
|UBS AG
|09.08.2023
|Scout24 Sell
|UBS AG
|07.08.2023
|Scout24 Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Scout24 nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen