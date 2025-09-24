Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag behauptet

Kursverlauf

Die Aktie von Scout24 zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 103,50 EUR bewegte sich die Scout24-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 103,50 EUR zeigte sich die Scout24-Aktie im XETRA-Handel um 11:45 Uhr kaum verändert. Kurzfristig markierte die Scout24-Aktie bei 104,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Scout24-Aktie ging bis auf 103,50 EUR. Mit einem Wert von 103,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 16.979 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 122,80 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,65 Prozent. Bei einem Wert von 76,75 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.10.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Scout24-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,48 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 117,45 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Scout24 am 25.03.2021 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 EUR gegenüber 0,73 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Scout24 möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2025 3,26 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

