DAX steigt leicht -- Wall Street uneins -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur ausbauen -- D-Wave, Droneshield, Gerresheimer, BYD, Disney im Fokus
Darum notiert der Euro zum US-Dollar etwas schwächer
Schaukelbörse findet Fortsetzung: DAX bewegt sich zur Wochenmitte leicht nach oben
Fokus auf Aktienkurs

Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

24.09.25 16:09 Uhr
Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Scout24. Das Papier von Scout24 befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 104,20 EUR ab.

Scout24
104,00 EUR -0,70 EUR -0,67%
Um 15:48 Uhr rutschte die Scout24-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 104,20 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Scout24-Aktie bis auf 103,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 104,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 49.664 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 122,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.07.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.10.2024 bei 76,75 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 1,32 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,48 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 117,45 EUR je Scout24-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 25.03.2021. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Scout24 am 30.10.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,26 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

