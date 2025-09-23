DAX23.604 -0,3%ESt505.458 -0,1%Top 10 Crypto15,43 -1,2%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.327 -1,2%Euro1,1740 ±-0,0%Öl68,93 -0,2%Gold3.761 +0,7%
Kurs der Scout24

Scout24 Aktie News: Scout24 am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain

25.09.25 09:26 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Scout24. Im XETRA-Handel gewannen die Scout24-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 104,20 EUR. Bei 104,20 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 103,90 EUR. Zuletzt wechselten 3.826 Scout24-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 122,80 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,85 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 76,75 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 26,34 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Scout24-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,32 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,48 EUR aus. Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 117,45 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 25.03.2021. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,73 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,73 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Scout24 91,20 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 91,20 Mio. EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,26 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

Redaktion finanzen.net

