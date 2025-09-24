Scout24 Aktie News: Anleger schicken Scout24 am Nachmittag ins Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Scout24. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 103,80 EUR zu.
Im XETRA-Handel gewannen die Scout24-Papiere um 15:51 Uhr 0,3 Prozent. In der Spitze gewann die Scout24-Aktie bis auf 104,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 103,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 46.911 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 24.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 122,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 18,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 18.10.2024 Kursverluste bis auf 76,75 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.
Nach 1,32 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,48 EUR je Scout24-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 117,45 EUR für die Scout24-Aktie.
Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 25.03.2021 vor. Es stand ein EPS von 0,73 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,73 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Scout24 möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,26 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.
Analysen zu Scout24
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.2025
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.2025
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|19.09.2025
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|19.09.2025
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
