Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag mit Kursplus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Scout24. Zuletzt sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 104,70 EUR zu.

Die Scout24-Aktie konnte um 15:46 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 104,70 EUR. Bei 104,90 EUR erreichte die Scout24-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 104,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 32.551 Scout24-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 24.07.2025 auf bis zu 122,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 14,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.10.2024 (76,75 EUR). Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 36,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 1,32 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,48 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 117,45 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Scout24 am 25.03.2021. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 EUR gegenüber 0,73 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 91,20 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 91,20 Mio. EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Scout24 am 30.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Scout24 die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Scout24-Gewinn in Höhe von 3,26 EUR je Aktie aus.

