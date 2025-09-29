Scout24 Aktie News: Scout24 am Dienstagvormittag stabil

Kursentwicklung

Die Aktie von Scout24 zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Scout24-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 104,40 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:04 Uhr bei der Scout24-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 104,40 EUR. Im Tageshoch stieg die Scout24-Aktie bis auf 104,60 EUR. Im Tief verlor die Scout24-Aktie bis auf 104,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 104,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.248 Scout24-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.07.2025 auf bis zu 122,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 17,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 76,75 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Scout24-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,32 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,48 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 117,45 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Scout24 am 25.03.2021 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 30.10.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,26 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Investment-Tipp: So bewertet Berenberg die Scout24-Aktie

DAX 40-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 5 Jahren eingebracht

Aktien von Porsche AG und Sartorius raus: So sieht der DAX seit heute aus - Aktien von Scout24 und GEA gesucht