DAX unter Druck -- Asiens Märkte uneinig -- DEUTZ steigt ins Rüstungsgeschäft ein -- SMA Solar, Lucid, Bitcoin, Deutsche Bank, Siemens Energy, Rheinmetall, Siemens, Tesla, Ford im Fokus
Erneute Stärke: Bitcoin steigt wieder über die Marke von 110.000 US-Dollar
Biogen-Aktie fester: Alzheimer-Mittel Lecanemab nun auch in Deutschland
Aktienentwicklung

Scout24 Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Scout24

02.09.25 09:25 Uhr
Scout24 Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Scout24

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 110,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
110,80 EUR 0,20 EUR 0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:00 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 110,80 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Scout24-Aktie bei 110,80 EUR. Mit einem Wert von 110,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 688 Scout24-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 122,80 EUR. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 10,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 68,55 EUR am 31.08.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 38,13 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Scout24-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,32 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,49 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 117,63 EUR an.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 91,20 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 91,20 Mio. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Scout24 am 30.10.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 3,27 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

