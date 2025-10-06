Scout24 Aktie News: Scout24 am Montagvormittag in Grün

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 104,70 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Scout24-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 104,70 EUR nach oben. Der Kurs der Scout24-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 104,70 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 104,70 EUR. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 1.998 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (122,80 EUR) erklomm das Papier am 24.07.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,29 Prozent. Bei 76,75 EUR fiel das Papier am 18.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 26,70 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Scout24-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,48 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 117,45 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Scout24 am 25.03.2021. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,73 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 91,20 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Scout24 am 30.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 3,26 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

