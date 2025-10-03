Scout24 Aktie News: Scout24 wird am Nachmittag ausgebremst

Aktienentwicklung

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 103,60 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:50 Uhr 0,4 Prozent auf 103,60 EUR. Bei 103,50 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 104,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 39.605 Scout24-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 122,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.07.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,53 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.10.2024 bei 76,75 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,92 Prozent.

Scout24-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,32 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,48 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 117,45 EUR.

Am 25.03.2021 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Scout24 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,73 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 91,20 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 91,20 Mio. EUR eingefahren.

Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Scout24 im Jahr 2025 3,26 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

