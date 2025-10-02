DAX24.418 +1,3%Est505.647 +1,2%MSCI World4.317 -0,1%Top 10 Crypto16,51 +1,3%Nas22.769 +0,1%Bitcoin102.094 +1,2%Euro1,1697 -0,3%Öl64,58 -1,3%Gold3.832 -0,9%
Heute im Fokus
DAX nähert sich Rekord -- US-Börsen uneins -- Tesla meldet Rekord-Auslieferungen in Q3 -- BioNTech, DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Rüstungsaktien, Wolfspeed im Fokus
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Profil
Kurs der Scout24

Scout24 Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Scout24

02.10.25 16:10 Uhr
Scout24 Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Scout24

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Scout24 gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 104,00 EUR abwärts.

Das Papier von Scout24 gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 104,00 EUR abwärts. Im Tief verlor die Scout24-Aktie bis auf 103,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 105,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 63.353 Stück.

Am 24.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 122,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 76,75 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 26,20 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,48 EUR. Im Vorjahr hatte Scout24 1,32 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 117,45 EUR aus.

Am 25.03.2021 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 31.12.2020 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,73 EUR gegenüber 0,73 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 91,20 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Scout24 am 30.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Scout24 die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,26 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
29.09.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025Scout24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
22.09.2025Scout24 NeutralUBS AG
19.09.2025Scout24 NeutralUBS AG
