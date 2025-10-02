Scout24 Aktie News: Scout24 behauptet sich am Vormittag

Kursverlauf

Die Aktie von Scout24 zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die Scout24-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 105,40 EUR.

Die Scout24-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 105,40 EUR. Die Scout24-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 105,60 EUR aus. Die Scout24-Aktie gab in der Spitze bis auf 105,40 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 105,40 EUR. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 4.428 Aktien.

Am 24.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 122,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 16,51 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 76,75 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Scout24-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,32 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,48 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 117,45 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 25.03.2021. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Scout24 im vergangenen Quartal 91,20 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Scout24 91,20 Mio. EUR umsetzen können.

Die Scout24-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Scout24-Gewinn in Höhe von 3,26 EUR je Aktie aus.

