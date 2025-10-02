DAX24.446 +1,4%Est505.665 +1,5%MSCI World4.330 +0,2%Top 10 Crypto16,36 +0,4%Nas22.755 +0,4%Bitcoin101.169 +0,2%Euro1,1752 +0,2%Öl65,06 -0,6%Gold3.887 +0,6%
Scout24 im Blick

Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Mittag schwächer

02.10.25 12:07 Uhr
Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Mittag schwächer

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Scout24-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 104,20 EUR.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Scout24
105,30 EUR -1,80 EUR -1,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:35 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 104,20 EUR. Bei 103,80 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 105,40 EUR. Bisher wurden heute 24.227 Scout24-Aktien gehandelt.

Am 24.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 122,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 15,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 76,75 EUR am 18.10.2024. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 35,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 1,32 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,48 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 117,45 EUR.

Am 25.03.2021 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 91,20 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 91,20 Mio. EUR.

Die Scout24-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Scout24 möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Scout24 im Jahr 2025 3,26 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
29.09.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025Scout24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
22.09.2025Scout24 NeutralUBS AG
19.09.2025Scout24 NeutralUBS AG
