Scout24 Aktie News: Scout24 gewinnt am Freitagvormittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Scout24 zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Scout24-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 104,30 EUR nach oben.

Um 09:05 Uhr wies die Scout24-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 104,30 EUR nach oben. Bei 104,60 EUR erreichte die Scout24-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 104,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 824 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2025 markierte das Papier bei 122,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 15,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 76,75 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 35,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Scout24-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,32 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,48 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Scout24-Aktie bei 117,45 EUR.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,73 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,26 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Analysten sehen für Scout24-Aktie Luft nach oben

Investment-Tipp: So bewertet Berenberg die Scout24-Aktie

DAX 40-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 5 Jahren eingebracht