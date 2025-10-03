DAX24.400 -0,1%Est505.650 +0,1%MSCI World4.335 +0,2%Top 10 Crypto16,59 +0,8%Nas22.844 +0,4%Bitcoin102.595 -0,2%Euro1,1737 +0,1%Öl64,50 +0,3%Gold3.855 ±-0,0%
Scout24 Aktie News: Scout24 präsentiert sich am Freitagmittag fester

03.10.25 12:07 Uhr
Scout24 Aktie News: Scout24 präsentiert sich am Freitagmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Scout24. Zuletzt sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 104,30 EUR zu.

Um 11:48 Uhr sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 104,30 EUR zu. Bei 105,20 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 104,10 EUR. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.580 Stück gehandelt.

Bei 122,80 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 17,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 76,75 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 35,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Scout24-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,32 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,48 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Scout24-Aktie bei 117,45 EUR.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Scout24 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 91,20 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 30.10.2025 gerechnet. Scout24 dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,26 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Nachrichten zu Scout24

