Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 103,30 EUR abwärts.

Die Scout24-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:51 Uhr um 0,9 Prozent auf 103,30 EUR nach. Das Tagestief markierte die Scout24-Aktie bei 103,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 104,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 65.341 Scout24-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 122,80 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 18,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 76,75 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.

Scout24-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,48 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 117,45 EUR.

Am 25.03.2021 lud Scout24 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Scout24 am 30.10.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,26 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

