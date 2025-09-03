Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Donnerstagvormittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 108,30 EUR.

Das Papier von Scout24 konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 108,30 EUR. Die Scout24-Aktie legte bis auf 109,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 108,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15.378 Scout24-Aktien.

Bei einem Wert von 122,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.07.2025). Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 11,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.09.2024 bei 68,70 EUR. Abschläge von 36,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Scout24-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,32 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,49 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 117,63 EUR.

Am 25.03.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 91,20 Mio. EUR gelegen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Scout24 im Jahr 2025 3,27 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

