Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittwochvormittag freundlich

Die Aktie von Scout24 zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 119,80 EUR.

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 119,80 EUR. In der Spitze gewann die Scout24-Aktie bis auf 120,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 118,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 12.596 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.07.2025 markierte das Papier bei 122,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Scout24-Aktie somit 2,44 Prozent niedriger. Am 20.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 65,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 44,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Scout24-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,32 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,43 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 112,03 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 25.03.2021 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 91,20 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 91,20 Mio. EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,29 EUR je Aktie.

