Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

11.08.25 12:05 Uhr
Die Aktie von Scout24 hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Scout24-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 117,70 EUR.

Die Scout24-Aktie zeigte sich um 11:49 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 117,70 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Scout24-Aktie bei 118,00 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Scout24-Aktie bis auf 117,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 117,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 7.639 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 122,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.07.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Scout24-Aktie somit 4,15 Prozent niedriger. Am 20.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,90 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 44,01 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,43 EUR, nach 1,32 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Scout24-Aktie wird bei 117,63 EUR angegeben.

Am 25.03.2021 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,24 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

