Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Scout24 gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Scout24-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 116,10 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:46 Uhr 1,4 Prozent auf 116,10 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Scout24-Aktie bis auf 115,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 118,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 25.979 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 122,80 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.08.2024 bei 65,90 EUR. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 76,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Scout24-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,45 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Scout24 1,32 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 117,63 EUR.

Am 25.03.2021 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2020 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,73 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,73 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Scout24 ein EPS in Höhe von 3,25 EUR in den Büchern stehen haben wird.

