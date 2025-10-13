DAX24.358 +0,5%Est505.558 +0,5%MSCI World4.284 +1,1%Top 10 Crypto15,80 +3,1%Nas22.637 +2,0%Bitcoin98.872 -0,4%Euro1,1569 -0,4%Öl63,70 +2,6%Gold4.099 +2,0%
Kursverlauf

Scout24 Aktie News: Scout24 macht am Montagnachmittag Boden gut

13.10.25 16:08 Uhr
Scout24 Aktie News: Scout24 macht am Montagnachmittag Boden gut

Die Aktie von Scout24 gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Scout24-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 102,50 EUR nach oben.

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 102,50 EUR. In der Spitze legte die Scout24-Aktie bis auf 103,50 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 103,00 EUR. Zuletzt wechselten 66.313 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 24.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 122,80 EUR. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 16,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 76,75 EUR am 18.10.2024. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 33,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,48 EUR. Im Vorjahr erhielten Scout24-Aktionäre 1,32 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 117,85 EUR.

Am 25.03.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vor. Scout24 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,73 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 91,20 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 91,20 Mio. EUR eingefahren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,27 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

