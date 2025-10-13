Scout24 Aktie News: Scout24 am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

Scout24 im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Scout24. Das Papier von Scout24 konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 103,20 EUR.

Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 103,20 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Scout24-Aktie sogar auf 103,20 EUR. Mit einem Wert von 103,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 3.419 Scout24-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.07.2025 auf bis zu 122,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Scout24-Aktie somit 15,96 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.10.2024 bei 76,75 EUR. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 34,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Scout24-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,32 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,48 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 117,85 EUR an.

Am 25.03.2021 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,73 EUR, nach 0,73 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Scout24 am 30.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,27 EUR je Scout24-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

DAX 40-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scout24-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Analysten sehen für Scout24-Aktie Luft nach oben

Investment-Tipp: So bewertet Berenberg die Scout24-Aktie