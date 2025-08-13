DAX24.481 +0,4%ESt505.459 +0,4%Top 10 Crypto16,72 -0,4%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin102.029 +0,3%Euro1,1683 +0,3%Öl66,37 -0,8%Gold3.342 +0,2%
Blick auf Aktienkurs

Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag nahe Vortagesniveau

15.08.25 09:27 Uhr
Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag nahe Vortagesniveau

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Scout24. Kaum Ausschläge verzeichnete die Scout24-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 115,70 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
115,70 EUR 1,80 EUR 1,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Scout24-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 115,70 EUR. Die Scout24-Aktie zog in der Spitze bis auf 116,30 EUR an. Im Tief verlor die Scout24-Aktie bis auf 115,70 EUR. Bei 116,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 747 Scout24-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 122,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.07.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 5,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,90 EUR. Dieser Wert wurde am 20.08.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 75,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Scout24-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,45 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Scout24-Aktie bei 117,63 EUR.

Am 25.03.2021 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2020 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,73 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,73 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 91,20 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 3,26 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Hot Stocks heute: DAX Aufsteiger: Gea, Scout24, Lufthansa oder Nemetschek - Übernahmekandidaten: Puma, Brenntag und Evotec

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor einem Jahr abgeworfen

DAX-Kandidat Scout 24-Aktie im Minus: Rekordhoch rückt in die Ferne

Bildquellen: Scout24

