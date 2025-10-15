Scout24 Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Scout24

Notierung im Blick

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 102,40 EUR ab.

Um 15:51 Uhr rutschte die Scout24-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 102,40 EUR ab. Das Tagestief markierte die Scout24-Aktie bei 101,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 103,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 50.781 Scout24-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.07.2025 auf bis zu 122,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie. Am 18.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 76,75 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 25,05 Prozent würde die Scout24-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Scout24-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,32 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,48 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 117,85 EUR je Scout24-Aktie an.

Am 25.03.2021 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,73 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,73 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 91,20 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 91,20 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 30.10.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 3,27 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

