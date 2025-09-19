DAX23.481 -0,7%ESt505.441 -0,3%Top 10 Crypto15,50 -3,1%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin95.760 -2,5%Euro1,1768 +0,2%Öl66,77 +0,2%Gold3.724 +1,0%
Heute im Fokus
DAX mit Verlusten -- Pfizer plant wohl Milliardenübernahme von Metsera -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Diginex, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Samsung im Fokus
Top News
DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: Deutsche Bank-Aktie mit Kaufen DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: Deutsche Bank-Aktie mit Kaufen
BlackRock-Aktie setzt nach Bitcoin-ETF-Erfolg auf Krypto: ETFs wohl bald direkt auf der Blockchain BlackRock-Aktie setzt nach Bitcoin-ETF-Erfolg auf Krypto: ETFs wohl bald direkt auf der Blockchain
Fokus auf Aktienkurs

Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag freundlich

22.09.25 09:29 Uhr
Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag freundlich

Die Aktie von Scout24 gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Scout24 konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 104,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
105,50 EUR -0,40 EUR -0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 104,30 EUR. Der Kurs der Scout24-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 105,00 EUR zu. Bei 104,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12.968 Scout24-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 122,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.07.2025 erreicht. Gewinne von 17,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 75,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 28,09 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,48 EUR. Im Vorjahr erhielten Scout24-Aktionäre 1,32 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 117,45 EUR.

Am 25.03.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,73 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 91,20 Mio. EUR gegenüber 91,20 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden. Am 29.10.2026 wird Scout24 schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,28 EUR je Scout24-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Scout24

DatumMeistgelesen
