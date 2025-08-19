Scout24 Aktie News: Scout24 am Freitagmittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 4,1 Prozent auf 104,20 EUR ab.

Die Scout24-Aktie musste um 11:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,1 Prozent auf 104,20 EUR abwärts. Im Tief verlor die Scout24-Aktie bis auf 103,20 EUR. Mit einem Wert von 108,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 74.275 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 24.07.2025 auf bis zu 122,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 74,25 EUR. Mit einem Kursverlust von 28,74 Prozent würde die Scout24-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 117,63 EUR.

Am 25.03.2021 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2020 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,73 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 91,20 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

