Scout24 Aktie News: Scout24 am Freitagvormittag im Minusbereich

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Scout24-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 105,70 EUR abwärts.

Die Scout24-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,8 Prozent auf 105,70 EUR. In der Spitze fiel die Scout24-Aktie bis auf 105,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 108,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.246 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 122,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.07.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.09.2024 bei 74,25 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 117,63 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Scout24 am 25.03.2021 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Scout24 ein EPS von 0,73 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 91,20 Mio. EUR gegenüber 91,20 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

