Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Scout24 Buy

12:11 Uhr

Aktie in diesem Artikel Scout24 119,40 EUR 0,60 EUR 0,51% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Scout24 nach Zahlen von 118 auf 128 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Portalbetreiber habe im zweiten Quartal mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) die Erwartungen etwas übertroffen und daraufhin auch das Jahresziel auf ein knapp darüber liegendes Niveau angehoben, schrieb Gerhard Orgonas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit habe das Unternehmen seine Erfolgsgeschichte mit leicht übertroffenen Quartalsergebnissen fortgesetzt. Er hob seine eigenen Gewinnschätzungen je Aktie (EPS) an./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 16:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

