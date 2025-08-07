Scout24 Aktie
Marktkap. 8,65 Mrd. EURKGV 38,40 Div. Rendite 1,55%
WKN A12DM8
ISIN DE000A12DM80
Symbol SCOTF
Scout24 Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Scout24 nach Zahlen von 118 auf 128 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Portalbetreiber habe im zweiten Quartal mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) die Erwartungen etwas übertroffen und daraufhin auch das Jahresziel auf ein knapp darüber liegendes Niveau angehoben, schrieb Gerhard Orgonas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit habe das Unternehmen seine Erfolgsgeschichte mit leicht übertroffenen Quartalsergebnissen fortgesetzt. Er hob seine eigenen Gewinnschätzungen je Aktie (EPS) an./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 16:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Scout24
|Unternehmen:
Scout24
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
128,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
115,90 €
|Abst. Kursziel*:
10,44%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
119,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,20%
|
Analyst Name:
Gerhard Orgonas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
117,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Scout24
|12:11
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:41
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
