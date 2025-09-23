Porsche vz Aktie News: Porsche vz tendiert am Mittwochmittag schwächer

Porsche vz im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Porsche vz. Die Porsche vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 40,86 EUR.

Die Porsche vz-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 40,86 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Porsche vz-Aktie bei 40,82 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,90 EUR. Von der Porsche vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 139.936 Stück gehandelt.

Am 28.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 75,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 83,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche vz-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 39,58 EUR. Dieser Wert wurde am 26.06.2025 erreicht. Abschläge von 3,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Porsche vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,31 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 46,04 EUR aus.

Am 30.07.2025 hat Porsche vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,22 EUR. Im letzten Jahr hatte Porsche vz einen Gewinn von 1,35 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Porsche vz mit einem Umsatz von insgesamt 9,30 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,98 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Porsche vz am 24.10.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 23.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche vz-Aktie in Höhe von 0,337 EUR im Jahr 2025 aus.

