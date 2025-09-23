DAX23.705 +0,4%ESt505.478 +0,1%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow46.355 +0,1%Nas22.577 ±0,0%Bitcoin96.488 +1,8%Euro1,1743 -0,6%Öl68,52 +1,1%Gold3.755 -0,2%
So entwickelt sich Porsche vz

Porsche vz Aktie News: Porsche vz verzeichnet am Nachmittag Verluste

24.09.25 16:09 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Porsche vz. Die Porsche vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 41,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
41,03 EUR -0,65 EUR -1,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Porsche vz befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 41,00 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Porsche vz-Aktie bisher bei 40,66 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 40,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 291.488 Porsche vz-Aktien umgesetzt.

Am 28.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 75,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 82,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche vz-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 26.06.2025 Kursverluste bis auf 39,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche vz-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,31 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,000 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 46,04 EUR.

Am 30.07.2025 legte Porsche vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,35 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Porsche vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,98 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,30 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,45 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Porsche vz wird am 24.10.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 23.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Porsche vz.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche vz im Jahr 2025 0,337 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumRatingAnalyst
10:56Porsche vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
22.09.2025Porsche Market-PerformBernstein Research
22.09.2025Porsche HoldWarburg Research
