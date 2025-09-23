Porsche vz Aktie News: Porsche vz verzeichnet am Nachmittag Verluste

So entwickelt sich Porsche vz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Porsche vz. Die Porsche vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 41,00 EUR.

Das Papier von Porsche vz befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 41,00 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Porsche vz-Aktie bisher bei 40,66 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 40,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 291.488 Porsche vz-Aktien umgesetzt.

Am 28.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 75,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 82,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche vz-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 26.06.2025 Kursverluste bis auf 39,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche vz-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,31 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,000 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 46,04 EUR.

Am 30.07.2025 legte Porsche vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,35 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Porsche vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,98 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,30 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,45 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Porsche vz wird am 24.10.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 23.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Porsche vz.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche vz im Jahr 2025 0,337 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

