Porsche vz Aktie News: Porsche vz zeigt sich am Vormittag fester

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Porsche vz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 41,15 EUR zu.

Die Porsche vz-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 41,15 EUR. Bei 41,39 EUR markierte die Porsche vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,00 EUR. Von der Porsche vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 73.659 Stück gehandelt.

Am 28.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 75,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 82,26 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 39,58 EUR am 26.06.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche vz-Aktie mit einem Verlust von 3,82 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Porsche vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,990 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 46,04 EUR.

Am 30.07.2025 legte Porsche vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,35 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Porsche vz im vergangenen Quartal 9,30 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche vz 10,45 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.10.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 23.10.2026 dürfte Porsche vz die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,338 EUR je Porsche vz-Aktie.

