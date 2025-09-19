DAX 23.639 -0,2%ESt50 5.458 +0,0%Top 10 Crypto 16,00 -3,3%Dow 46.315 +0,4%Nas 22.631 +0,7%Bitcoin 98.578 +0,1%Euro 1,1743 +0,0%Öl 66,66 -1,3%Gold 3.685 +0,0%
Top News
Reaktion auf Porsche-Strategie: VW-Aktie sinkt nach Prognosensenkung Reaktion auf Porsche-Strategie: VW-Aktie sinkt nach Prognosensenkung
Porsche-Aktien unter Druck: Neue Verbrenner und eine neue Gewinnwarnungen Porsche-Aktien unter Druck: Neue Verbrenner und eine neue Gewinnwarnungen
Porsche Aktie

Marktkap. 38,88 Mrd. EUR

KGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
Jefferies & Company Inc.

Porsche Hold

08:01 Uhr
Porsche Hold
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
42,04 EUR -1,94 EUR -4,41%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Porsche AG nach einer gekappten Prognose angesichts neuer milliardenschwerer Belastungen auf "Hold" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Dem Sportwagenbauer zufolge dürfte die operative Rendite im Gesamtjahr nur noch leicht positiv bis zu 2 Prozent betragen. Dies impliziere einen Rückgang der Markterwartung mit Blick auf den Gewinn in Höhe von etwa 1,7 Milliarden Euro, schrieb Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/la/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 13:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 13:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
47,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
43,72 €		 Abst. Kursziel*:
7,50%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
42,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,80%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,05 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

08:01 Porsche Sector Perform RBC Capital Markets
08:01 Porsche Hold Jefferies & Company Inc.
19.09.25 Porsche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.25 Porsche Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.08.25 Porsche Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

