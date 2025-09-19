Porsche Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Porsche AG nach einer gekappten Prognose angesichts neuer milliardenschwerer Belastungen auf "Hold" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Dem Sportwagenbauer zufolge dürfte die operative Rendite im Gesamtjahr nur noch leicht positiv bis zu 2 Prozent betragen. Dies impliziere einen Rückgang der Markterwartung mit Blick auf den Gewinn in Höhe von etwa 1,7 Milliarden Euro, schrieb Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/la/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 13:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 13:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Porsche Hold
|Unternehmen:
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
47,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
43,72 €
|Abst. Kursziel*:
7,50%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
42,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,80%
|
Analyst Name:
Philippe Houchois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,05 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
