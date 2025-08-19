DAX23.645 -0,1%ESt505.465 +0,2%Top 10 Crypto16,04 -3,1%Dow46.176 +0,1%Nas22.546 +0,3%Bitcoin98.647 -0,7%Euro1,1754 -0,3%Öl66,70 -1,2%Gold3.671 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681 Aumovio AUM0V1 RENK RENK73 Tesla A1CX3T SAP 716460 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Continental 543900 thyssenkrupp 750000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verabschiedet sich etwas schwächer ins Wochenende -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon, D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top News
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Vortagesrally findet keine Fortsetzung: DAX am Verfallstag wankelmütig Vortagesrally findet keine Fortsetzung: DAX am Verfallstag wankelmütig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!
Aktie im Blick

Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag mit Kurseinbußen

19.09.25 16:10 Uhr
Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 4,9 Prozent auf 103,40 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
105,90 EUR -4,40 EUR -3,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Scout24-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 4,9 Prozent auf 103,40 EUR nach. In der Spitze fiel die Scout24-Aktie bis auf 103,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 108,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 177.464 Scout24-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 122,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 18,76 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 20.09.2024 auf bis zu 74,25 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 39,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 117,63 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Scout24 am 25.03.2021. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 91,20 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 91,20 Mio. EUR.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 30.10.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scout24-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor einem Jahr abgeworfen

JPMorgan: Aktien von Scout24 und GEA könnten Porsche und Sartorius im DAX ersetzen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Scout24

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Scout24

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Scout24

Nachrichten zu Scout24

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
12:56Scout24 NeutralUBS AG
10:36Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:26Scout24 OutperformRBC Capital Markets
08:01Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
08.08.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10:36Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:26Scout24 OutperformRBC Capital Markets
08.08.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Scout24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12:56Scout24 NeutralUBS AG
08:01Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
07.08.2025Scout24 NeutralUBS AG
05.08.2025Scout24 NeutralUBS AG
05.08.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
03.11.2023Scout24 SellUBS AG
02.11.2023Scout24 SellUBS AG
05.10.2023Scout24 SellUBS AG
09.08.2023Scout24 SellUBS AG
07.08.2023Scout24 SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Scout24 nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen