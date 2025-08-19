Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag mit Kurseinbußen

Aktie im Blick

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 4,9 Prozent auf 103,40 EUR ab.

Die Scout24-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 4,9 Prozent auf 103,40 EUR nach. In der Spitze fiel die Scout24-Aktie bis auf 103,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 108,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 177.464 Scout24-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 122,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 18,76 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 20.09.2024 auf bis zu 74,25 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 39,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 117,63 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Scout24 am 25.03.2021. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 91,20 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 91,20 Mio. EUR.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 30.10.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

