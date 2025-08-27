Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag mit Kurseinbußen

Kursverlauf

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Scout24 gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 111,60 EUR abwärts.

Die Scout24-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 111,60 EUR. Bei 109,90 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 113,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 51.856 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 122,80 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 9,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 67,85 EUR fiel das Papier am 29.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 39,20 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 1,32 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,49 EUR je Scout24-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 117,63 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Am 25.03.2021 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 91,20 Mio. EUR, gegenüber 91,20 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Scout24 am 30.10.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,27 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

