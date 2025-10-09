DAX24.645 +0,2%Est505.657 +0,1%MSCI World4.351 ±-0,0%Top 10 Crypto16,90 -2,2%Nas23.043 +1,1%Bitcoin105.067 -1,0%Euro1,1615 -0,1%Öl66,38 +0,5%Gold4.031 -0,2%
Aktienkurs aktuell

Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

09.10.25 09:26 Uhr
Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Scout24-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 103,90 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
103,80 EUR -1,30 EUR -1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 103,90 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Scout24-Aktie bisher bei 103,70 EUR. Mit einem Wert von 104,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 6.920 Scout24-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 122,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.07.2025 erreicht. 18,19 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 76,75 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 26,13 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 1,32 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,48 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 117,85 EUR.

Am 25.03.2021 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,73 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Am 29.10.2026 wird Scout24 schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,27 EUR je Scout24-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

DAX 40-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scout24-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Analysten sehen für Scout24-Aktie Luft nach oben

Investment-Tipp: So bewertet Berenberg die Scout24-Aktie

Bildquellen: Scout24

Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
07.10.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025Scout24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
22.09.2025Scout24 NeutralUBS AG
