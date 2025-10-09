DAX24.662 +0,3%Est505.643 -0,1%MSCI World4.353 ±0,0%Top 10 Crypto16,79 -2,9%Nas23.043 +1,1%Bitcoin105.232 -0,8%Euro1,1612 -0,1%Öl65,92 -0,2%Gold4.040 ±0,0%
09.10.25 12:06 Uhr
Scout24 Aktie News: Scout24 am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Scout24-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 104,20 EUR abwärts.

Um 11:46 Uhr fiel die Scout24-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 104,20 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Scout24-Aktie bei 103,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 104,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 19.860 Scout24-Aktien.

Am 24.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 122,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 17,85 Prozent wieder erreichen. Bei 76,75 EUR fiel das Papier am 18.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Scout24-Aktie 35,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Scout24-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,32 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,48 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 117,85 EUR an.

Scout24 gewährte am 25.03.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,73 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scout24 0,73 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 91,20 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Scout24 rechnen Experten am 29.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Scout24 im Jahr 2025 3,27 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

mehr Analysen