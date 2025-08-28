Scout24 Aktie News: Scout24 am Freitagvormittag behauptet

Aktienkurs im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 111,40 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Scout24-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 111,40 EUR. Der Kurs der Scout24-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 111,70 EUR zu. Die Scout24-Aktie gab in der Spitze bis auf 111,20 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 111,30 EUR. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.480 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 122,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.07.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 10,23 Prozent wieder erreichen. Am 30.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 68,00 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 38,96 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Scout24-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,32 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,49 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 117,63 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Scout24 am 25.03.2021 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,73 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,73 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Scout24 im vergangenen Quartal 91,20 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Scout24 91,20 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Scout24 am 30.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 3,27 EUR im Jahr 2025 aus.

