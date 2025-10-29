DAX24.278 ±0,0%Est505.723 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,41 +2,7%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.209 +0,3%Euro1,1636 -0,1%Öl64,26 -0,3%Gold4.017 +2,0%
Warten auf US-Zinsentscheid: DAX in engen Grenzen - Bilanzsaison auf Hochtouren
Notierung im Blick

Scout24 Aktie News: Scout24 schiebt sich am Mittwochvormittag vor

29.10.25 09:22 Uhr
Scout24 Aktie News: Scout24 schiebt sich am Mittwochvormittag vor

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Scout24. Im XETRA-Handel gewannen die Scout24-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
101,50 EUR -0,50 EUR -0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 101,20 EUR. In der Spitze legte die Scout24-Aktie bis auf 101,20 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 101,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.790 Scout24-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.07.2025 auf bis zu 122,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,34 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 31.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 78,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 22,23 Prozent würde die Scout24-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,32 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,48 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 117,85 EUR für die Scout24-Aktie.

Am 25.03.2021 lud Scout24 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Es stand ein EPS von 0,73 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scout24 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,73 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Scout24 im vergangenen Quartal 91,20 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Scout24 91,20 Mio. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,27 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
27.10.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025Scout24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
